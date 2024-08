Kangana Ranaut: कंगना बोलीं.. 'रेप-हत्या-हिंसा.. पंजाब बन जाता बांग्लादेश', BJP ने कहा इसकी इजाजत नहीं

Kangana Ranaut Controversial Statement: भाजपा सांसद कंगना रनौत ने किसान आंदोलन पर विवादित बयान देकर नए सियासी अध्याय को जन्म दे दिया है. उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान पंजाब में महिलाओं का रेप किया गया. हत्याएं हुईं और हिंसा भड़काने की कोशिश की गई. कंगना के इस बयान पर विवाद गहराने के बाद भाजपा ने अभिनेत्री की कही बातों से असहमति जताई और उससे दूरी बना ली.

किसान आंदोलन पर कंगना का विवादित बयान

कंगना ने अपने बयान में कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही थी और वहां बलात्कार और हत्याएं हो रही थीं. भाजपा के केंद्रीय मीडिया विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि पार्टी ने मंडी की सांसद कंगना रनौत को भविष्य में ऐसे बयान देने से परहेज करने की सलाह दी है.

Kangana Ranaut: Bangladesh like anarchy could have happened in India also like in the name of Farmers protest. Outside forces are planning to destroy us with the help of insiders. If it wouldn't have been foresight of our leadership they would have succeded. pic.twitter.com/05vSeN8utW

