Kanpur Violence: कानपुर हिंसा में इन 40 ने बरसाए थे पत्थर, कहीं देखा है तो पुलिस को इस नंबर पर करें फोन

Kanpur Violence: कानपुर हिंसा मामले में पहचान के लिए 40 संदिग्धों के पोस्टर पुलिस ने जारी कर दिए हैं. 3 जून को हुई हिंसा के संदिग्धों की तस्वीरें सीसीटीवी के आधार पर जारी की गई हैं. लोगों से अपील की गई है कि अगर वे इन लोगों को जानते हैं तो 9454403715 पर जानकारी दें. सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा.

हिंसा के बाद से ही पुलिस वायरल वीडियो जुटाकर इन पत्थरबाजों की पहचान में लगी हुई है. अब तक 40 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, जिनके पोस्टर भी छपवाए गए हैं. इनकी शिनाख्त के लिए सोशल मीडिया भी खंगाला जा रहा है. साथ ही दूसरे माध्यमों से भी उनकी पहचान कराई जा रही है.

UP | Kanpur Clash: Kanpur Police has issued a poster of 40 suspects involved in the clash that took place on June 3, on the basis of the CCTV footage; appealed to the public to help in the search for the suspects.

