अध्यादेश जारी कर Supreme Court को केंद्र ने बता दिया दिल्ली में आखिरी फैसला उसका होगा: कपिल सिब्बल

केंद्र सरकार ने DANICS (दिल्ली, अंडमान- निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली (सिविल) सेवा) कैडर के 'ग्रुप-ए' के अफसरों के तबादले और उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को दिया था अधिकार

अध्यादेश जारी करने से महज एक हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस, कानून-व्यवस्था और जमीन को छोड़कर बाकी सभी सर्विसेज का कंट्रोल दिल्ली सरकार के हाथों में दे दिया था.

Supreme Court to Government :

Ruled to say :

Hand over reins of “services” to Delhi Government

Government to Supreme Court :

Promulgated Ordinance to say :

If you come in the way

We will still have the final say !

— Kapil Sibal (@KapilSibal) May 20, 2023