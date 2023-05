New CBI Director: कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बने सीबीआई के नए डायरेक्टर

Who is New CBI Director: कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी प्रवीण सूद को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है. वह दो साल तक इस पद पर रहेंगे. इस अवधि को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और लोकसभा में नेता विपक्ष की हाई लेवल कमेटी की बैठक में प्रवीण सूद का नाम तय हुआ.