केरल के मुस्लिम युवक की शादी पर कर्नाटक में बवाल, FIR दर्ज; जानें क्या है मामला?

बेंगलुरु: कर्नाटक (Karnataka) में एक मुस्लिम युवक के निकाह (Muslim Marriage) पर बवाल मचा हुआ है. इस युवक ने हाल ही में केरल (Kerala) के रीति रिवाजों के अनुसार शादी की थी, जिसके बाद कर्नाटक में उसके खिलाफ धार्मिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने की शिकायत दर्ज कराई गई. कर्नाटक के तटवर्ती जिले दक्षिण कन्नड़ में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक दूल्हा सुपारी के पौधे से बना हुआ मुकुट पहने हुए है और उसका चेहरा काले रंग से पुता हुआ है. इस वीडियो को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच बहस जारी है और दोनों ही समुदाय इसे हिंदू आस्था के प्रति अपमान करार दे रहे हैं.

कहा जा रहा है कि दूल्हे ने अनुसूचित जाति कोरागा समुदाय के कोरागज्जा की तरह अपने सिर पर मुकुट पहना और चेहरे को काला किया. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कन्नड़ मुस्लिम संघ के अध्यक्ष के अशरफ ने कहा, ‘हमने इसका विरोध किया है, क्योंकि ऐसी किसी परंपरा, जो गैर-इस्लामिक है, से किसी अन्य समुदाय की भावनाएं आहत करना गलत है. ये मुस्लिम सभ्यता नहीं है. काजी इस रिवाज के खिलाफ फतवा जारी करने पर विचार कर रहे हैं’.

