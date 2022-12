Karnataka Assembly में सावरकर पर 'संग्राम', असेंबली हॉल में तस्वीर लगाने पर बरपा हंगामा

Karnataka Legislative Assembly Ruckus: कर्नाटक विधानसभा (Karnataka Assembly) में विनायक दामोदर सावरकर (Vinayak Damodar Savarkar) की तस्वीर लगाने को लेकर बवाल हो गया है. कांग्रेस (Congress) विधायकों ने विधानसभा के एसेंबली हॉल में सावरकर की तस्वीर लगाए जाने पर आपत्ति जताई और जमकर हंगामा किया. कांग्रेस का कहना है कि सावरकर विवादास्पद व्यक्तित्व थे, उनकी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए. सावरकर की तस्वीर असेंबली हॉल में लगाए जाने की खबर मिलने पर कांग्रेस विधायक (Congress MLA) नाराज हो गए और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) समेत अन्य महापुरुषों की तस्वीरें हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे.

सावरकर पर कर्नाटक विधानसभा में हंगामा

बता दें कि आज सुबह कर्नाटक विधानसभा के असेंबली हॉल में विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर का अनावरण किया गया. जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर को इस संबंध में लेटर भी लिखा है.

इन महापुरुषों की तस्वीर लगाने की है मांग

पत्र में मांग की गई है कि असेंबली हॉल में महर्षि वाल्मीकि, बसवन्ना, कनक दास, बीआर अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल और अन्य महापुरुषों की तस्वीरें लगाई जाएं.

Belagavi | VD Savarkar's portrait unveiled in Karnataka Assembly hall. Congress MLAs have staged a protest with LoP Siddaramaiah writing to Speaker to install portraits of personalities like Valmiki, Basavanna, Kanaka Dasa, BR Ambedkar, Sardar Vallabhbhai Patel and many others. pic.twitter.com/Esgdl8bdgP

— ANI (@ANI) December 19, 2022