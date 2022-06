Prophet Mohammad row: कश्मीरी यूट्यूबर फैसल वानी गिरफ्तार, नूपुर शर्मा के खिलाफ पोस्ट किया था विवादित VIDEO

Prophet Mohammad row: भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ विवादित वीडियो पोस्ट करने वाले कश्मीरी यूट्यूबर फैसल वानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. फैसल ने YouTube पर नूपुर शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया था. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि आरोपी फैसल के खिलाफ श्रीनगर के सफा कदल पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 505 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है.

कश्मीरी YouTuber ने डिजिटल रूप से बनाए गए एक ग्राफिक वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट किया था. जिसमें उसे निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पुतले का सिर कलम करते हुए दिखाया गया था. वीडियो वायरल होने के बाद शनिवार को उसने नया वीडियो जारी कर माफी मांगी है. YouTuber फैसल वानी ने आज अपने चैनल पर पोस्ट किए गए माफी वीडियो में कहा कि कल मैंने नूपुर शर्मा के बारे में एक वीएफएक्स वीडियो बनाया, जो पूरे भारत में वायरल हो गया. मेरे जैसा एक निर्दोष व्यक्ति विवाद में फंस गया.

Kashmir-based YouTuber Faisal Wani who had earlier posted a VFX video depicting the beheading of suspended BJP spokesperson Nupur Sharma has now deleted his earlier tweet (pic 1) & issued an apology (pic 2)

"I apologise. I'm extremely sorry if someone is hurt due to me," he says pic.twitter.com/iX2rvWPYTm

— ANI (@ANI) June 11, 2022