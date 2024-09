गजब, ऐसा नजारा देखा नहीं होगा! पति मुख्य सचिव पोस्ट से रिटायर तो श्रीमती जी ने ही संभाली कमान

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर आप मुस्कुराते हुए वाह-वाह कह उठेंगे. जी हां, दृश्य ही कुछ ऐसा है. केरल के मुख्य सचिव डॉ. वी. वेणु रिटायर हुए तो उन्होंने अपनी पोस्ट श्रीमती जी को ही सौंपी. हां, सचमुच यह सीन अद्भुत था. थरूर ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें दिखाई देता है कि वेणु औपचारिकताएं पूरी कर गुलदस्ता लेकर पत्नी के सामने जाते हैं. कैमरे के सामने वह मुस्कुराते हुए गुलदस्ता नई मुख्य सचिव को देते हैं. वह उनकी पत्नी शारदा मुरलीधरन हैं.

यह औपचारिक हैंडओवर सेरेमनी तिरुवनंतपुरम सचिवालय में हुई. दोनों पति-पत्नी 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं लेकिन वेणु अपनी पत्नी से कुछ महीने सीनियर हैं और इस हिसाब से वह जल्दी रिटायर हो गए. उनके बाद वरिष्ठता के क्रम में उनकी पत्नी थीं, जिन्हें मुख्य सचिव बनाया गया है.

For the first time in India (at least as far as anyone can remember!), Kerala’s outgoing ChiefSecretary, Dr V, Venu, handed over the CS’s post to his wife, Sarada Murlidharan, at a formal handover ceremony at the secretariat in Thiruvananthapuram. Both are IAS officers of the… pic.twitter.com/E0nZmDDIWi

