Punjab: खालिस्तानी अमृतपाल के लिए पंजाब में प्रदर्शन, समर्थकों ने थाने पर किया कब्जा

वारिस पंजाब दे के चीफ के सपोर्ट में प्रदर्शन

बता दें कि वारिस पंजाब दे का चीफ अमृतपाल सिंह थाने में अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचा था. इस दौरान उसके साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक थे. अमृतपाल सिंह के समर्थक अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर तलवारों को बंदूकों के साथ दिखाई दिए. भारी संख्या में वे थाने के बाहर इकट्ठा हो गए. पुलिस ने अमृतपाल सिंह के साथी लवप्रीत तूफान को भी गिरफ्तार कर लिया है.

Punjab | 'Waris Punjab De' Chief Amritpal Singh's supporters break through police barricades with swords and guns outside Ajnala PS in Amritsar

They've gathered outside the PS in order to protest against the arrest of his (Amritpal Singh) close aide Lovepreet Toofan. pic.twitter.com/HzqxM5TwRT

— ANI (@ANI) February 23, 2023