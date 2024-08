रात में कोलकाता के अस्पताल में लाठी-डंडे लेकर घुसे वो सैकड़ों लोग कौन थे? दहशत की पूरी कहानी

Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. कोलकाता के सड़कों पर विरोध में महिलाओं का हूजूम उमड़ पड़ा है, हर तरफ आक्रोश है. विरोध है. और सबसे अधिक गुस्सा है. गुस्सा सरकर से, गुस्‍सा हैवानियत से. जब बुधवार की बीती रात 'रीक्लेम द नाइट' नाम से प्रदर्शन में 8,000 लोगों ने मोमबत्तियां और मार्मिक पोस्टर लेकर प्रदर्शन शुरू किया था तो उन्हें तनिक भी अंदाजा नहीं रहा होगा, अभी क्या होने वाला है. हजारों की संख्या में एक भीड़ आती है और मचाने लगती है तांडव, जानें बुधवार आधी रात की पूरी कहानी.

उपद्रवियों ने आरजी कर अस्पताल में मचाया जमकर तांडव

विरोध में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच आधी रात को एक भीड़ ने कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के परिसर में जमकर तांडव मचाया और तोड़फोड़ की. युवकों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और इमरजेंसी विभाग का गेट तोड़कर अंदर घुस गए और भारी तोड़फोड़ की. हर तरफ हाहाकार मचा रहा, सब खौफ में रहे, बचाने की पुकार करते रहे. प्रदर्शनकारियों ने इतने पर भी नहीं माना प्रदर्शन मंच भी तोड़ दिया.

अस्पताल में मचे तांडव का देखें वीडियो:-

RG Kar is being attacked by a mob of 1000s on the night of INDEPENDENCE! This is happening right under the eyes of the officials. Students and residents are scared for their lives and they're apparently here to vandalize the floor of the crime scene! #rgkarincident #KolkataDoctor pic.twitter.com/HGHpTixrvN

— Orooj (@AzmidoThymidine) August 14, 2024