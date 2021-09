Bharat Bandh Live: कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का भारत बंद शुरू, दिल्ली मेट्रो की सर्विस पर भी असर

27 सितम्बर 2021, 08:43 बजे

भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, 'एम्बुलेंस, डॉक्टर या आपात स्थिति में जाने वाले लोग गुजर सकते हैं. हमने कुछ भी सील नहीं किया है, हम सिर्फ एक संदेश भेजना चाहते हैं. हम दुकानदारों से अपील करते हैं कि वे अपनी दुकानें अभी बंद रखें और शाम 4 बजे के बाद ही खोलें. बाहर से यहां कोई किसान नहीं आ रहा.'

Ambulances, doctors or those going for an emergency can pass through. We've not sealed down anything, we just want to send a message. We appeal to the shopkeepers to keep their shops closed for now and open only after 4pm. No farmer is coming here from outside: Rakesh Tikait, BKU pic.twitter.com/HaBDbFFKLT

