Sidharth Shukla Death Live Update: सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर पर कोई चोट नहीं, 3 डॉक्टरों की टीम करेगी पोस्टमार्टम

2 सितम्बर 2021, 13:47 बजे

मुंबई पुलिस ने बताया कि अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के शरीर पर कोई चोट नहीं आई है. मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. पुलिस की एक टीम जांच के लिए सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर मौजूद है.

No injuries were sustained on the body of actor Siddharth Shukla. The cause of the death is yet to be ascertained. A team of police is present at the Shukla's residence for investigation: Mumbai Police

