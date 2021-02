Uttarakhand Glacier Burst LIVE: उत्तराखंड तबाही में अब तक 26 की मौत, टनल में फंसे 35 लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी

9 फ़रवरी 2021, 08:39 बजे

उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने ट्वीट कर बताया, 'तपोवन में 8 नवंबर रात 8 बजे तक कुल 26 शव बरामद किए गए है. हादसे के बाद 171 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें से लगभग 35 सुरंग में हैं, जहां बचाव अभियान अभी भी जारी है.

Final number of dead body recovered in Tapovan till 8 p.m. on 8th February is 26. 171 people still remain missing out of which around 35 are supposed to be in the Tunnel where rescue operation is still going on.@DDNewslive @ANI @aajtak @ZeeNews @ABPNews @htTweets @timesofindia

— Ashok Kumar IPS (@Ashokkumarips) February 8, 2021