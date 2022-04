Loudspeaker Row: अजान के वक्त नहीं बजा सकेंगे हनुमान चालीसा, यहां दिया गया आदेश

Nashik Administration On Loudspeaker Row: महाराष्ट्र (Maharashtra) में नासिक (Nashik) प्रशासन ने आदेश दिया है कि शहर में अजान (Azaan) के वक्त हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) बजाने की अनुमति नहीं होगी. आदेश के मुताबिक, अजान से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक भी हनुमान चालीसा नहीं बजाई जा सकेगी. नासिक प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है.

नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पाण्डेय ने कहा कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी. अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी. मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी. इस आदेश का उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना है.

Maharashtra | Permission has to be taken for playing Hanuman Chalisa or Bhajan. It will not be allowed within 15 minutes before and after the Azan. It will not be allowed within 100 metres of the mosque. The aim of this order is to maintain law & order: Deepak Pandey, Nashik CP pic.twitter.com/zRrnyHdMqq

— ANI (@ANI) April 18, 2022