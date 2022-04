LPU Controversial Audio: भगवान राम पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, आरोपी प्रोफेसर हुईं बर्खास्त

LPU Controversial Audio: पंजाब के फगवाड़ा जिले में बनी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (Lovely Professional University) विवादों में आ गई है. यूनिवर्सिटी के एक सहायक महिला प्रोफेसर ने भगवान राम (Lord Ram) के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कई टिप्पणियां कीं. जिसके बाद यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

यूनिवर्सिटी की सहायक प्रोफेसर गुरसंग प्रीत कौर (Gursang Preet Kaur) की टिप्पणी का ऑडियो वायरल होने के बाद लोग यूनिवर्सटी और प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे. कई लोगों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से सहायक प्रोफेसर को बर्खास्त करने की मांग उठाई. इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शनिवार को आदेश जारी कर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाली प्रोफेसर को बर्खास्त कर दिया.

Hi @lpuuniversity how your professor Gursang Preet Kaur still working with you after abusing about Hindu gods.. i was think this is the correct time to #boycottLPU pic.twitter.com/qSMQmFjt1H

— Prince Sharma (@alwyssmile16) April 23, 2022