'कोरोना का टीका मिला पर इनका इलाज नहीं', सिद्धू पर फिर बरसे कांग्रेस सांसद बिट्टू

नई दिल्ली: पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) के नेताओं की अदावत किसी से छिपी नहीं है. पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) और उनके विरोधी खेमे के बीच जारी युद्ध और बयानबाजी प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप में जारी है. सिद्धू लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी ही सरकार के कामकाज में मीनमेख निकाल रहे हैं ठीक उसी तरह एक बार फिर लुधियाना से कांग्रेस पार्टी के सांसद रवनीप सिंह बिट्टू (Ravneet Singh Bittu) ने उन पर तगड़ा तंज कसा है.

कांग्रेस के सासंद रवनीत सिंह बिट्टू ने निशाने पर ले लिया है. बिट्टू ने सिद्धू पर हमला बोलते हुए कहा है कि हमें कोरोना वायरस (Coronavirus) का इलाज मिल चुका है लेकिन इनका समाधान नहीं हो रहा है. बिट्टू ने यहां तक कह दिया कि पार्टी की नेशनल लीडरशिप के पास भी सिद्धू की समास्याओं का कोई समाधान नहीं है.

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक बिट्टू ने कहा है कि सिद्धू के कदमों से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है.

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के बेटे बिट्टू ने ये भी कहा, 'हमारे सीएम कोई घोषणा करते हैं और हमारे अध्यक्ष सिद्धू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसमें कमियां निकालने लग जाते हैं. बेहतर है कि सिद्धू को आधिकारिक मीटिंग का हिस्सा बनाया जाए. सीएम क्यों नहीं सिद्धू को पहले फैसलों के बारे में बता देते, नहीं तो फिर वो जाकर सवाल उठाते रहेंगे.' कुछ घंटे पहले भी उन्होंने अपने ट्वीट में सिद्धू को लेकर जो तंज कसा आप खुद ही देख लीजिए.

First Please Sidhu then announce relief Schemes & packages for welfare of People of Punjab, otherwise he will question govts. motives again. — Ravneet Singh Bittu (@RavneetBittu) November 7, 2021