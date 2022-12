CG News: बैंक में भी पैसे सुरक्षित नहीं!जमीन बेचकर रखी राशि खाते से गायब,अंगूठा छाप ने की FIR

शैलेंद्र सिंह/बलरामपुर: जिले में एक गरीब परिवार के बैंक खाते से बिना जानकारी के पैसे निकालने का मामला सामने आया है. जिसके लिए पीड़ित परिवार ने बैंक प्रबंधक (The bank manager of the victim's family) की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में तहरीर दी है.जिसके बाद पुलिस मामले में अब जांच में जुट गई है.

पांच वर्ष पहले खुलवाया था अकाउंट

दरअसल,कोतवाली थाना में अधौरा गांव के निवासी बृजमोहन ने लिखित शिकायत दी है कि उसका बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक (bank account central bank) में संचालित है और करीब पांच वर्ष पहले उसने अपनी जमीन बेचकर उससे मिली रकम तीन लाख रुपये बैंक में जमा करवा दिया थे. इस बीच में उसके द्वारा अपने खाते से कुछ पैसे भी निकाले गए थे,लेकिन उसके बाद से उसने बैंक से कोई भी पैसों का आहरण नहीं किया था. हालांकि जब वो अपने बेटे की शादी के लिए बैंक में पैसे निकालने गया तो उसे पता चला कि उसके बैंक खाते में मात्र 108 रुपये ही शेष बचे हैं.

बैंक प्रबंधन पर मिलीभगत के आरोप

आपको बता दें कि बृजमोहन अशिक्षित है और उसे अपना दस्तखत करना भी नहीं आता है और अंगूठे के निशान पर ही उसने पूर्व में बैंक से पैसों का लेनदेन किया था, लेकिन उसके खाते से पैसों का आहरण कैसे और किसने कर लिया ये जानकारी बृजमोहन को नहीं है. वहीं बृजमोहन की पत्नी ने बताया कि गांव का ही निवासी पंकज गुप्ता के साथ में उसका पति दो तीन बार बैंक गया था.जिससे अब पंकज और बैंक प्रबंधन की मिलीभगत कर फर्जी तरीके से राशि का आहरण का अंदेशा लगाया जा रहा है.बता दें कि मामले में पुलिस ने बैंक प्रबंधन से जानकारी लेकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है.