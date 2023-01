Chhattisgarh सरकार का दावा नक्सलियों के खौफ से बाहर हुए 589 गांव, Sukma में फिर नक्सली हमला

Naxalities In Bastar: बस्तर का नाम सुनते ही खौफ का मंजर हमारे जहन में आने लगता है. क्योंकि बीते कई दशकों से इन इलाकों में नक्सलियों का आतंक (Terror of Naxalites In Chhattisgarh)चल रहा था. जो कानून के लिए परेशानी का सबब था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार (Government of Chhattisgarh) ने इसे जड़ से खत्म करने की कोशिशों को बल दिया. इसके बाद दावा किया जा रहा है कि बीते चार सालों में नक्सल प्रभावित 2710 गांवों में से 589 को नक्सलियों के प्रभावों से मुक्त कराया गया है. इन गांवों सड़क , सुरक्षा , बिजली, पानी और शिक्षा मुहैय्या कराने के लिए सरकार काम कर रही है.

बीते 4 सालों में 60 घटनाओं में आई कमी

छत्तीसगढ़ प्रशासन का दावा है कि बीते चार सालों में नक्सल घटनाओं में 60 प्रतिशत की कमी आई है. नक्सलियों का दायरा अब बस्तर से सिमट कर सुकमा व बीजापुर के कुछ क्षेत्रों तक ही रह गया है.इसके अलावा प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से नक्सलवाद इलाकों में कई बदलाव आए हैं. साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि विश्वास-विकास और सुरक्षा के माध्यम से जल्द ही इन इलाकों पर अंकुश लगाया जाएगा.

नक्सल बाहुल्य इलाकों में सरकार लगा रही है कैंप

बस्तर संभाग से सात असंवेदनशील इलाकों में सरकार कैंप के माध्यम से अपनी पैठ बनाने में जुटी हुई है. बता दें कि बीते चार सालों में सरकार ने कुल 54 सुरक्षा कैंपों की स्थापना की है. इसके अलावा आपको बता दें कि इनमें से 18 नए सुरक्षा कैंप साल 2022 में खोले गए थे.साथ ही साथ आपको बता दें कि इन इलाकों में सरकार ने स्थानीय रोजगार को भी बढ़ाने पर जोर दिया है जिसके तहत बस्तर फाइटर नामक विशेष बल का गठन किया है. इसके तहत प्रत्येक जिले से तीन सौ युवाओं सहित कुल 2100 आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और से ये युवा पीटीएस में ट्रेनिंग कर रहें है. ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इन्हे नक्सल फ्रंट इलाकों में तैनाती दे दी जाएगी.इसके अलावा सरकार ने स्कूलों को भी खोलने पर जोर दिया है.

नक्सलियों पर एयर स्ट्राइक

नक्सल प्रभावित सुकमा और बीजापुर जिले की सीमाई इलाकों में सुरक्षा बलों की ओर से नक्सलियों पर एयर स्ट्राइक (Air strike) किए जाने की खबर भी सामने आ रही है. इस एयरस्ट्राइक से नक्सलियों (Naxalites) के भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है. इसके अलावा नक्सलियों की ओर से भी सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करने और जवानों के घायल होने का दावा किया है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसे लेकर सीआरपीएफ की ओर से आधिकारिक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जवानों को हेलिकॉप्टर से शिफ्ट किए जाने के दौरान नक्सलियों ने उनपर गोलीबारी की जिस पर जवानों ने भी जवाबी कार्यवाही की. जिससे नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है.

