MIG-21 Crash: भारतीय वायुसेना का मिग-21 विमान क्रैश, 4 ग्रामीणों की मौत, पायलट सुरक्षित

MIG-21 Crash: राजस्थान के हनुमानगढ़ के बहलोल नगर में भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट मिग-21 क्रैश हो गया है. हादसे में 3 महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई है. विमान गांव के एक मकान की छत पर गिरा. इस दौरान पायलट और को-पायलट ने कूदकर अपनी जान बचाई. पैराशूट की मदद से दोनों सकुशल उतर गए.

A MiG-21 aircraft of the IAF crashed near Suratgarh during a routine training sortie today morning. The pilot ejected safely, sustaining minor injuries.

An inquiry has been constituted to ascertain the cause of the accident.

— Indian Air Force (@IAF_MCC) May 8, 2023