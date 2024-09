राहुल गांधी के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का आक्रमक रुख, याद दिलाया पुराना मामला

Rahul Gandhi: कांग्रेस में रहते हुए कभी राहुल गांधी के अच्छे मित्र रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों उनके खिलाफ आक्रमक रुख में नजर रहे हैं. एक बाद एक ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार कर रहे हैं, या कहा जाए कि बीजेपी में वह उन नेताओं में शामिल हैं जो फिलहाल राहुल गांधी के बयानों को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं. बुधवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. एक तरफ उन्होंने राहुल को सालों पुरानी घटना याद दिलाते हुए कांग्रेस को सिख विरोधी बताया तो दूसरी तरफ आरक्षण के मुद्दे पर भी सिंधिया ने राहुल को घेरा.

ज्योतिरादित्य सिंधिया की राहुल गांधी पर पोस्ट

दरअसल, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी फिलहाल अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन राहुल के कुछ बयानों पर देश में सियासत गर्मा गई है. उनके एक बयान पर सिंधिया ने पोस्ट करते हुए लिखा 'कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रविरोधी मानसिकता और झूठ बोलने की आदत आज सबके सामने आ गई है! वैसे तो कांग्रेस का इतिहास देश में दरार और विभाजन के बीज बोने का रहा है, लेकिन राष्ट्र के प्रति हालिया उपेक्षा और अनादर दर्शाता है कि पार्टी और भी अधिक नीचे गिरने में सक्षम है! विभाजनकारी विचारधारा के साथ, राहुल गांधी हमारे वीर और देशभक्त सिख समुदाय के बारे में सरासर झूठ फैला रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि कांग्रेस के शासनकाल में ही हमारे सिख भाइयों और बहनों के खिलाफ भयानक हिंसक हमले और नरसंहार किए गए थे. उनके बयान याद दिलाते हैं कि 'बड़ी पुरानी पार्टी' अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है और हमारे देश की छवि को नष्ट कर सकती है.'

The anti-national mentality and the pathological lying ability of the Congress party is today out in the public!

While Congress has a history of sowing the seeds of rifts and division in the country, the latest disregard & disrespect for the nation shows that the party is…

— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) September 11, 2024