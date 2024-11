MP Politics: विजयपुर उपचुनाव में क्यों हारी भाजपा? केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बताई बड़ी वजह

MP Politics: विजयपुर विधानसभा उपचुनाव नतीजे के बाद से एमपी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. विजयपुर में भाजपा की हार ने खुद की पार्टी में ही विवाद खड़ा कर दिया है. बीजेपी नेताओं के बीच सोशल मीडिया वॉर-पलटवार देखने को मिल रहा है. इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान आया है. उन्होंने विजयपुर उप चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार की वजह खुद की पार्टी को बताया है.

जानिए क्या बोले केंद्रीय मंत्री?

दरअसल, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के चार दिवसीय दौरे पर हैं. उन्होंने विजयपुर उपचुनाव में मिली बीजेपी की हार को लेकर अपने ही पार्टी पर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि मुझे विजयपुर में प्रचार के लिए नहीं बोला. अगर मुझे बोला होता तो मैं विजयपुर जरूर जाता. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि हार पर चिंतन करना होगा, ये चिंता की बात है. हार जरूर गए हैं लेकिन, मतों में बढ़ोत्तरी हुई है.

गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी की हार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह बयान कहीं ना कहीं खुद की पार्टी को लेकर है. इनके इस बयान में खुद की पार्टी को लेकर नाराजगी साफ-साफ झलक रही है. ज्योतिरादित्य सिंधिंया के बयानों की मानें तो अगर उन्हें विजयपुर उपचुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी दी गई होती तो शायद वहां भाजपा को हार का सामना नहीं करना पड़ता.

#WATCH | Gwalior, Madhya Pradesh | On EVM issues raised by Opposition, Union Minister Jyotiraditya Scindia says, "It is good if you win but if you lose, you blame it on someone else. How long will this go on? Who can help those who do not want to recognise themselves, those who… pic.twitter.com/tWmPC5MTSd

— ANI (@ANI) November 29, 2024