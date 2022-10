TTL Machine From Germany: जर्मनी से MP आई 10 करोड़ की ये स्पेशल मशीन,बुझाएगी 18वीं मंजिल पर लगी आग

अजय दुबे/जबलपुर: जिले में आग की दुर्घटनाओं से निपटने एक आधुनिक मशीन नगर निगम के पास आ गई है. अग्नि हादसों से निपटने के लिए बेहद आधुनिक टेंट्रेबल लेडर मशीन जबलपुर नगर निगम (Jabalpur Municipal Corporation) द्वारा जर्मनी से लाई गई है.जिससे जबलपुर का अग्निशमन विभाग अब 18 मंजिले पर फंसे लोगों को भी रेस्क्यू कर निकाल सकेगा.आग पर काबू पाने में अब जल्दी मदद मिलेगी.

ये मशीन मध्य प्रदेश की पहली टीटीएल मशीन

बता दें कि ये मध्य प्रदेश की पहली टीटीएल मशीन है.जो जबलपुर के दमकल विभाग में शामिल हुई (fire department of Jabalpur) है.मशीन करीब 10 करोड़ की लागत से जर्मनी से लाई गई है. इस मशीन के जरिए 18 मंजिले पर फंसे लोगों को भी आसानी से रेस्क्यू किया जा सकेगा.

56 मीटर ऊपर तक आग आसानी से बुझ सकेगी

दरअसल जबलपुर में 10 करोड़ रुपये की लागत से जर्मनी से अत्याधुनिक टीटीएल मशीन (TTL machine from Germany at a cost of Rs 10 crore) लाई गई है. जो अब करीब 56 मीटर ऊपर तक आग को आसानी से बुझाया जा सकेगा.यह मशीन बहुत आधुनिक है.इस मशीन के जरिए लोगों को लिफ्ट के माध्यम से आसानी से रेस्क्यू कर निकाला भी जा सकेगा.मशीन के आने से जबलपुर दमकल विभाग अब और भी सशक्त रूप से सक्षम हुआ है. जिससे बहुमंजिला इमारतों पर अग्नि हादसों के बाद आग पर काबू पाने में सक्षम होगा. 18 मंजिल इमारत पर भी फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के साथ आग पर जल्द काबू पाया जा सकेगा.आने वाले दिनों में जबलपुर के अग्निशमन विभाग में इसी तरह के और आधुनिक मशीनें शामिल होने वाली हैं.