MP Daily Current Affairs 18 August 2022: ये हैं 18 अगस्त के करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन

1.हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021 करंट से जीरो दुर्घटना के लिए हरदा जिले ने प्रथम पुरस्कार जीता है,यह कब और किस जिले से अलग होकर मध्य प्रदेश का जिला बना था?

उत्तर: होशंगाबाद (1998)

2.किसने प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ (the highest peak of the state Dhupgarh) में तिरंगा लहराया है?

उत्तर: पर्वतारोही मेघा परमार (Mountaineer Megha Parmar)

3.हाल ही में इंदौर ने मानव श्रृंखला के जरिए भारत का सबसे बड़ा नक्शा बनाकर रिकॉर्ड दर्ज किया इस आयोजन में कितने लोगों ने भाग लिया?

उत्तर: 5,335

4.2002 बैच के किस IPS अधिकारी को राज्य का IG इंटेलिजेंस बनाया गया है?

उत्तर: IPS अभय सिंह (IPS Abhay Singh)

5.मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) कौन हैं?

उत्तर: अरविंद कुमार शुक्ल (Arvind Kumar Shukla)

6.केन्या (Kenya) के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं?

उत्तर: विलियम रुतो (William Ruto)

7.IFFM अवार्ड्स 2022 में टॉप एक्टिंग अवार्ड किसने जीता?

उत्तर: रणवीर सिंह (Ranveer Singh,) शेफाली शाह (Shefali Shah)

8.हाल ही में बैंकॉक में 9वीं भारत-थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक में किसने बैंकाक में भारतीय समुदाय को संबोधित किया है?

उत्तर: विदेश मंत्री एस जयशंकर

9.LVPEI, CCMB और किस IIT द्वारा भारत का पहला 3D-मुद्रित मानव कॉर्निया विकसित किया है ?

उत्तर: आईआईटी हैदराबाद (IIT Hyderabad)

10.16 से 25 नवंबर तक अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह कप कहां आयोजित किया जाएगा?

उत्तर: इपोह, मलेशिया