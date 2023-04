MP के अयोध्या में मलबे के ढेर में मिली 500 साल पुरानी 22 संरचनाएं, दिखे कई मंदिरों के अवशेष

500 years old 22 structures were found in Orchha: एमपी की अयोध्या कहे जाने वाली निवाड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा के घने जंगलों में 500 साल पुराने 22 ढांचे मिले हैं.जब वहीं से मलबा को साफ किया गया.