भारत में लॉन्च हुआ Airtel 5G Plus,जानें क्या आपके ये स्मार्टफोन में करेगा सपोर्ट?

In Which Smartphone Airtel 5G is Supported: Jio 5g के लॉन्च होने के कुछ दिनों बाद आज Airtel 5G आधिकारिक तौर पर भारत में लॉन्च हो गया है. फिलहाल एयरटेल 5जी भारतीय के 8 शहरों में लॉन्च हुआ है.जिसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी शामिल हैं. बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरटेल की 5जी कीमत अभी के 4जी डेटा प्लान की तरह ही है. हालांकि 5जी सेवा के उपयोग के लिए आपका स्मार्टफोन एयरटेल 5जी नेटवर्क को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए.

अब आपके दिमाग ये चीज होगी कि क्या आपके मोबाइल फोन में एयरटेल 5G सपोर्ट करेगा या नहीं तो चलिए हम आपको इस चीज की जानकारी देते हैं कि फिलहाल किन-किन मोबाइल फोन में एयरटेल 5G सपोर्ट करेगा.

अगर आपके पास रियलमी फोन है तो अभी के लिए एयरटेल 5जी इन रियलमी फोन में सपोर्ट करेगा: Realme Narzo 50 5G, Narzo 50 Pro, Narzo 30 5G, Narzo 30 Pro 5G,Realme 8 5G, Realme 8s 5G, Realme GT 5G, Realme GT ME, Realme GT Neo 2, Realme GT 2, Realme GT 2 Pro, and Realme GT Neo 3,The Realme X7 5G, Realme X7 Max 5G, Realme X7 Pro 5G, Realme X50 Pro, Realme 9, Realme 9 Pro, Realme 9 Pro Plus और Realme 9 SE.

एयरटेल 5जी को सपोर्ट करने वाले रेडमी फोन की लिस्ट:

Redmi Note 11T 5G, Redmi Note 10T, Redmi Note 11 Pro Plus, Redmi 11 Prime और Redmi K50i.

पोको के ये स्मार्टफोन एयरटेल 5g सपोर्ट करेंगे:

Poco M3 Pro 5G, Poco F3 GT, Poco M4 5G, Poco M4 Pro 5G, Poco F4 5G और Poco X4 Pro

ओप्पो के ये स्मार्टफोन एयरटेल 5g सपोर्ट करेंगे:

Oppo Reno 5G Pro, Reno 6, Reno 6 Pro, Reno 7, Reno 7 Pro, Reno 8, Reno 8 Pro, Oppo Find X2, Oppo F19 Pro Plus, Oppo A53s, Oppo A74, Oppo F21 Pro, Oppo K10 5G और Oppo F21s Pro 5G.