अक्षय कुमार ने इंदौर में फिल्म रक्षाबंधन का किया प्रमोशन, बोले- यहां अलग ही अपनापन है

शताब्दी शर्मा/इंदौर: बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार शुक्रवार को अपनी फिल्म प्रमोशन को लेकर इंदौर पहुंचे. यहां उनके साथ फिल्म के अन्य कलाकार और निर्देशक आनंद एल राय सहित फिल्म की लगभग पूरी कास्ट भी साथ आई थी. अक्षय कुमार के साथ फिल्म में उनकी बहनों का किरदार निभाने वाली चारों अभिनेत्रियां भी साथ थीं. गौरतलब है कि रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है, और यह फिल्म भाई बहनों को समर्पित है. इस फिल्म को रक्षाबंधन के पर रिलीज किया जाना है. ऐसे में फिल्म के प्रमोशन का सिलसिला अब रफ्तार पकड़ चुका है.

