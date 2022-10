Balaghat पहुंचे बॉलीवुड के बैडमैन गुलशन ग्रोवर,

बालाघाट/आशीष श्रीवाश: जिले के वारासिवनी में शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने बॉलीवुड बैडमैन गुलशन ग्रोवर बालाघाट पहुंचे (Bollywood badman Gulshan Grover reached Balaghat).उनके साथ इंडियन आइडल के रनर अप नितिन कुमार, चेतना भारद्वाज, अनिता भट्ट और अतुल पंडित भी थे.

सुभाष घई का बड़ा आभारी: गुलशन ग्रोवर

इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए गुलशन ग्रोवर ने फिल्मों में आने से लेकर बैडमैन बनने और अपकमिंग फिल्मों के बारे में विस्तार से बताया.साथ ही अन्य विषयों पर भी चर्चा की.उन्होंने बताया कि वे फ़िल्म निर्माता सुभाष घई के बड़े आभारी हैं क्योंकि उन्होंने ही फ़िल्म रामलखन में उन्हें बैडमैन का रोल दिया था.

आने वाली फिल्मों की दी जानकारी

अपनी आने वाली फिल्मों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वे फ़िल्म इंडियन टू में कमल हासन (Kamal Haasan in the film Indian Two) के साथ काम कर रहे हैं. वहीं उनकी दूसरी फ़िल्म "कोविड स्टोरी"है. जिसका निर्माण जी स्टूडियोज कर रहा है. जिसमें कोविड के दौरान लोगों की क्या स्थिति थी? कितने परिवार वालों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा, कितने जिम्मेदारियों से भाग खड़े हुए? इसका बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया गया है.अभी इन दोनों फिल्मों की शूटिंग चल रही है.

"आदिपुरुष" पर कही ये बात

अपने डेढ़ मिनट के टीजर से ही विवादों में घिरी फ़िल्म "आदिपुरुष" से हिन्दू वर्ग की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं कौन होता हूं राय देने वाला.मैंने 15-20 वर्षों से किसी भी विषय पर राय देना बंद कर दिया है. इसके बाद इन कलाकारों द्वारा वारासिवनी में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ.जिसमें नए-पुराने फिल्मी गीतों की छटा बिखेरकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया गया.