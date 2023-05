CBSE 10th Result Topper list: 12वीं के बाद सीबीएसई ने जारी किए 10वीं के नतीजे, देखें टॉपर्स की लिस्ट

CBSE 10th Result 2023 Topper list: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के नतीजों के बाद अब CBSE 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस बार 10वीं की परीक्षा में 93.12% स्टूडेंट्स पास हुए है. देशभर के करीब 16 लाख बच्चों ने ये परीक्षा दी थी. रिजल्ट को छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.



गौरतलब है कि 10वीं की परीक्षा 5 फरवरी से 21 मार्च के बीच हुई थी. इस एग्जाम के लिए 21,86,940 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि परीक्षा में 16 लाख छात्र शामिल हुए थे.

नहीं जारी होगी मेरिट लिस्ट

सीबीएसई 12वीं की तरह ही 10वीं के रिजल्ट के साथ स्टूडेंट्स की 1st, 2nd, और 3rd डिवीजन की जानकारी नहीं देगा. साथ ही मेरिट लिस्ट की सूची भी जारी नहीं करेगा.

पीएम मोदी ने किया ट्वीट

Congratulations to all #ExamWarriors who have passed in the Class X CBSE exams. Wishing them the very best for their upcoming endeavours. May they have a bright academic career and also pursue their other passions beyond the classroom.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 12, 2023