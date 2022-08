Chironji Milk Benefits : दूध में पिसी चिरौंजी मिलाकर इस समय करें सेवन, कई गुना बढ़ जाएगी ताकत

Home Remedy Milk Benefits With Chironji : हर घर में ऐसे कई खाद्य पदार्थ मौजूद रहते हैं जो आकार में तो छोटे होते हैं, लेकिन इनके फायदे जोरदार होते हैं. ऐसा ही एक ड्राइफूड है चिरौंजी जो न केवल डेजर्ट के स्वाद को बढ़ाती है, बल्कि आकार में छोटी होने के बावजूद कई न्यूट्रीएंट्स से भरपूर होती है. इससे अपच, हड्डियों से संबंधित समस्याएं और शारीरिक कमजोरी दूर होती है, लेकिन इसका सेवन अगर दूध के साथ किया जाए तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं. हम आज यहां इसी के बार में बताने वाले हैं...

दूध को कम्पलीट फूड कहा जाता है. क्योंकि इसमें लगभग सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी हैं. इससे हमारा शरीर तंदरुस्त रहता है, लेकिन अगर दूध के साथ चिरौंजी का सेवन किया जाए तो दोनों ही चीजों के पोषक तत्व मिलकर शरीर के लिए खाफी कारगर साबित हो सकते हैं. न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की मांने तो चिरौंजी को पीसने के केवल एक चम्मच बाद दूध में मिलाकर पिएंगे तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. खास तौर से तब जब इसका सेवन सोने से कुछ समय पहले किया जाए.

ब्लड प्रेशर नियंत्रित करे (Controls Blood Pressure)

इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार (Helps in Boosting Immunity)

हड्डियों के विकास में मददगार (Helps In Developing Bones)

पाचन तंत्र रखे बेहतर (Keeps Digestive System Better)

बॉडी डिटॉक्स करने में मददगार (Helpful in Detoxifying Body)

डायरिया में मददगार- Chironji Milk helpful in diarrhea

अगर आपको दस्त हो जाए तो चिरौंजी आपकी लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. यूं तो आप इसे खिचड़ी में मिलाकर पी सकते हैं. अगर दूध और चिरौंजी के पाउडर को एकसाथ पिएंगे तो ऐसी परेशानी पेश नहीं आएगी.

डायबिटीज में फायदेमंद- Chironji Milk for diabetic patient

जो लोग डायबिटीज की बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें अक्सर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने की चिंता लगी रहती है. चूंकि चिरौंजी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसलिए ये मधुमेह के रोगियों के लिए ये असरदार है.

बॉडी टॉक्सिंस होंगे बाहर- Chironji Milk Detoxifying Body

चिरौंजी के बीज दिखने में भले ही छोटे हों, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है. इस ड्राई फूड और दूध को मिलाकर खाने से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते जिससे बॉडी की सफाई हो जाती है.

इम्यूनिटी होगी बूस्ट- immunity boost by Chironji Milk

कोरोना वायरस महामारी के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर करने को लेकर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ऐसे में दूध और चिरौंजी का कॉम्बिनेशन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफी मददगार साबित हो सकता है

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)