WhatsApp पर गलती से दब गया Delete For Me बटन, अब ऐसे ले सकते हैं वापस

Good News: व्हॉट्सऐप यूजर्स (Whatsapp New Feature) के लिए एक और गुड न्यूज आई है. व्हॉट्सऐप ने एक बार फिर से एक नया फीचर लॉन्च किया है, जो यूज़र्स के लिए काफी फायदे का साबित हो सकता है.बता दें कि इस फीचर के लॉन्च होने के पहले तक अगर आपने गलती से delete for me का बटन प्रेस कर दिया होता था तो आपकी तरफ से वो मैसेज डिलीट (How to recover deleted message) हो जाता था, लेकिन जिसके पास ये मैसेज भेजा जाता है, वो मैसेज उसके चैट में मौजूद रहता है. इसके बाद आप उस मैसेज को डिलीट नहीं कर पाते थे, लेकिन व्हॉट्सऐप ने अपने नए फीचर में इस समस्या का समाधान निकाला है. क्या है इस फीचर में खास और आते ही क्यों हो रही है इसकी चर्चा यहां पढ़िए.

यूजर्स कर सकते हैं इस्तेमाल

WABetaInfo के द्वारा कुछ दिन पहले एक जानकारी दी गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि वॉट्सऐप बीटा एंड्रॉयड 2.22.18.73 ने अपने अपडेट में बीटा टेस्टर्स के लिए ‘delete for me’ को Undo करने के लिए एक नया फीचर्स ला रहा है. तब से ही लोगों को इसका इंतजार था और अब जाकर WhatsApp ने इसे आम लोगों के लिए भी लॉन्च कर दिया है.

इस तरह वापस आएगा मैसेज

आपने देखा होगा कि जब भी आप delete for me का बटन प्रेस करते हैं या फिर गलती से आपसे ये बटन प्रेस हो जाता है तो आपको काफी नुकसान हो जाता है. लेकिन अब WhatsApp ने इसका हल निकाल लिया है और अपने नए फीचर में Undo नाम का एक ऑप्शन जोड़ दिया है. इसे मैसे डिलीट करने के कुछ सेकेंड के अंदर प्रेस कर देते हैं तो आपका delete हुआ मैसेज फिर से वापस आ जाएगा. अच्छी बात ये है कि इस नए फीचर को आप वॉट्सऐप डेस्कटॉप और आईओएस पर भी यूज कर सकते हैं. ये सभी जगह उपलब्ध है. आप प्ले स्टोर पर जाकर अपने WhatsApp को अपडेट कर सकते हैं या फिर नए वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं. इसके बाद आप आराम से इस नए फीचर को इंजॉय कर सकते हैं.