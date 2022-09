Cardamom Benefits: आज से ही 2 इलायची खाना कर दें शुरू, शरीर के लिए हैं चमत्कारी फायदे

Cardamom Benefits: अक्सर लोग माउथ फ्रेशनर के तौर पर इलायची को खाते हैं और खाए क्यों ना इसको चबाने से हमारा पूरा मुंह पूरी तरह से फ्रेश हो जाता है और इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है.हालांकि आपको जानकर हैरानी हो सकती है खुशबू के साथ-साथ हमारे शरीर के लिए इलायची के बहुत से फायदे होते हैं.

इलायची में विटामिन बी6, विटामिन बी3, विटामिन सी, जिंक, कैल्शियम और पोटैशियम के साथ-साथ प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होते हैं. बता दें कि इलायची सांसों की दुर्गंध पैदा करने वाले कीटाणुओं से लड़ने में मदद करती है.साथ ही यह दांतों की सफाई भी करती है. इसे चबाने से मुंह और सांस की दुर्गंध भी दूर हो जाती है.

हार्ट पूरी तरह से हेल्थी रहता है

कुछ स्टडी में यह पाया गया है कि अगर आप रोजाना इलायची का सेवन करते हैं तो इससे आपका हार्ट पूरी तरह से हेल्थी रहता है.आपको हृदय से संबंधित समस्या नहीं होती.कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप इलायची का सेवन करते हैं तो इससे आपको हार्ट अटैक नहीं आता.यानी हार्ट अटैक के खतरे से बचने के लिए आप दो या तीन इलायची चबा सकते हैं.बता दें कि एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण है,इलायची हेल्थ के फंक्शन को इंप्रूव कर सकता है.गौरतलब है कि हृदय को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हृदय रोग से होती हैं.

ब्‍लड प्रेशर के लिए फायदेमंद

हाई ब्‍लड प्रेशर, अस्थमा और अपच जैसी कई बीमारियों के लिए इलायची एक एक्सीलेंट रेमेडी है. इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में कारगर साबित होते हैं. इसलिए इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आपको रोजाना इलायची का सेवन करना चाहिए.

खराब सेक्सुअल लाइफ में सुधार

पुरुषों के लिए इलायची बहुत ही फायदेमंद होती है. ये पुरुषों के जीवन में नई ताजगी ला सकती है. इसके कारण उनमें काम-वासना की इच्छा शक्ति बढ़ती है और वो अपने पार्टनर के बहुत करीब आते हैं. इसलिए अपनी खराब सेक्सुअल लाइफ में सुधार करने के लिए मर्दों को रोजाना इलायची का सेवन करना चाहिए.

इलायची से फैटी लीवर की बीमारी का खतरा कम होता है

इलायची लीवर के वजन को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकती है.जिससे फैटी लीवर की बीमारी का खतरा कम हो जाता है.यह बढ़े हुए लीवर एंजाइम, ट्राइग्लिसराइड और बेड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम कर सकती है.

वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए फायदेमंद

इलायची किडनी के माध्यम से वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए फायदेमंद है.बता दें कि इलायची ड्यूरेटिक के रूप में कार्य करती है.अक्सुमुलेटेड कैल्शियम,यूरिया और टॉक्सिन्स को हटाकर, ये यूरिनरी ट्रैक्ट,ब्लैडर और यूरेथ्रा को साफ करने में मदद करती है.

बेली फैट को कम करने के लिए

इलायची आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद होती है. इलायची पेट में जमा चर्बी को कम करने में मदद करती है. गौरतलब है कि शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा होने के कारण मेटाबॉलिज्म ब्‍लॉक हो जाता है और इससे हृदय रोग का खतरा बढ़ता है.

सांसों की दुर्गंध को कम करती है

इलायची आपकी सांसों को बेहतर बनाती है. इलायची उन कीटाणुओं को नष्ट करने में मदद करती है जो सांसों की दुर्गंध का कारण बनते हैं और साथ ही दांतों की सफाई में मदद करती है. बता दें कि भोजन के बाद इलायची चबाने से मुंह की दुर्गंध दूर होती है और सांस लेने में आसानी होती है.

एक दिन में कितनी इलायची खाने फायदेमंद?

(How much cardamom to be eaten a day) ताजी सांस और अच्छे पाचन के लिए आप दिन में 2-3 हरी इलायची का सेवन कर सकते हैं. आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से 250 मिलीग्राम इलायची पाउडर ले सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इन नुस्खों की पुष्टि नहीं करता है.)