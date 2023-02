Pervez Musharraf Died at 79: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन! लंबे समय से थे बीमार

Former Pakistan President General Pervez Musharraf Died at 79: पाकिस्तान के जियो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ (Former President of Pakistan General Pervez Musharraf) का लंबी बीमारी के बाद दुबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है.पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज (Pakistani News Channel Geo News) के सूत्रों के मुताबिक 79 वर्षीय मुशर्रफ का दुबई के एक अमेरिकी अस्पताल में बीमारी का इलाज चल रहा था और आज उन्होंने अंतिम सांस ली.

बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेना प्रमुख रहे परवेज मुशर्रफ की हालत कई दिनों से बेहद नाजुक बनी हुई थी. खबरों के मुताबिक दुबई के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी.

दिल्ली में हुआ था जन्म

बता दें कि मुशर्रफ का जन्म 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में हुआ था.मुशर्रफ का बचपन कराची और इस्तांबुल में बीता था. उन्होंने लाहौर के फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई की. साथ ही उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज में भी अध्ययन किया.

MP News: सीमा की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना महेश को पड़ा बहुत भारी! फेसबुक के जरिये ऐसे फंसाया गया

ऐसा रहा था करियर

1961 में मुशर्रफ ने पाकिस्तान सैन्य अकादमी में प्रवेश किया था. जिसके बाद 1964 में उन्हें पाकिस्तानी सेना की आर्टिलरी रेजीमेंट में नियुक्त किया गया. 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में वे पाकिस्तान के सेकेंड लेफ्टिनेंट के थे.वह पाकिस्तानी सेना के 4 स्टार जनरल थे. 1999 में संघीय सरकार के सफल सैन्य अधिग्रहण के बाद वह पाकिस्तान के दसवें राष्ट्रपति बने. मुशर्रफ 1998 से 2001 तक स्टाफ कमेटी के 10वें अध्यक्ष भी थे. साथ ही, वह 1998 से 2007 तक 7वें सेनाध्यक्ष थे.उन्होंने तालिबान के लिए अफगान गृह युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. 2019 में, मुशर्रफ को राजद्रोह के आरोपों में अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई थी.हालांकि मौत की सजा को बाद में लाहौर उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था.