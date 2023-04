Rinku Singh 5 Sixes: रिंकू ने 5 गेंद पर 5 छक्के लगाकर मचाया तहलका, राशिद की हैट्रिक बेकार

GT vs KKR Highlights: आईपीएल 2023 के 13वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराकर रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज कर ली. मैच की आखिरी 5 गेंदों पर रिंकू सिंह के लगातार 5 छक्कों के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL-2023 में दूसरी जीत हासिल की है. जिसकी वजह से राशिद की हैट्रिक भी गुजरात के काम न आ पाई. बता दें कि इस टूर्नामेंट में यह गुजरात की पहली हार है.

