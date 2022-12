सर्दियों में BLOOD SUGAR LEVEL को रखना है नियंत्रित, तो अपनाएं ये सबसे आसान टिप्स

How To Control Blood Sugar: अगर आपको ब्लड शुगर है तो सर्दियों (diabetes food tips during winters) में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा.कई तरीकों से अपने आपको बचाना पड़ता होगा. तमाम इंतजाम आपको करना पड़ता होगा. इसे लेकर आपको काफी घबराहट भी होती होगी, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे सबसे आसान उपाए (Simple Health Tips) जो आपका ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित करने में काफी मदद करेगा.

नियमित व्यायाम सबसे जरूरी

अगर आपको ब्लड शुगर है तो आपको कई तरह की चीजों से बचने की जरूरत है. आपको छोटी - छोटी चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है.सर्दियों के दिनों में अक्सर देखा जाता है कि आप ठंड की वजह से काफी देर तक बिस्तर पर पड़े रहते है.सबसे ज्यादा जरूरत इस पर ध्यान देने की है. आपको समय से सो कर उठना होगा और नियमित तौर पर व्यायाम करना होगा, इससे आप अपने शुगर लेवल को नियंत्रित कर सकते हैं. ब्लड शुगर रहने पर सर्दियों के दिनों में आपको ज्यादा व्यायाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपको व्यायाम करते रहना है. जो आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. इसके अलावा भी कई उपाए हैं जो आपका ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रखेगा, आइए जानते हैं.

लाइट स्नैक्स खाएं

अगर आपको ब्लड शुगर है तो आपको पौष्टिक और लाइट स्नैक्स का सेवन करने की जरूरत है. इसमें आप कुरकुरे, चिप्स, उबले हुए अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा आपको हॅाट चाकलेट , चिक्की इन सब चीजों से बचने की जरूरत है. क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इसके सेवन से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

खुद को रखें तनाव मुक्त

ब्लड शुगर रहने पर आपको खुद को बिल्कुल तनाव में नहीं रखना चाहिए. इससे आपकी सेहत को काफी फायदा मिलेगा.आपको बता दें कि अगर आपको ब्लड शुगर है तो तनाव में रहने पर आपका शुगर लेवल बढ़ेगा जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.

नियमित रूप से कराएं जांच

अगर आपको ब्लड शुगर है तो सर्दियों के दिनों में नियमित रूप से आपको इसकी जांच करानी चाहिए. आपको बचाव के साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए की आपके ब्लड रीडिंग में कोई बदलाव तो नहीं दिख रहा है. अगर कोई भी बदलाव दिखे तो तुरंत डाक्टर के पास जाना चाहिए.

पैरों को रखें गर्म

सर्दियों के दिनों में आपको गर्म कपड़ो पर ध्यान रखने की जरूरत है. इसके अलावा आप गरम सूप जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं.इसके अलावा आपको अपने पैरों को गर्म रखने की जरूरत है , उन्हें नमी से बचाने को लेकर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है. बताई गई बातों का ध्यान रखने से आपका ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहेगा और आप स्वस्थ्य रहेंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. )