Colorectal Cancer: क्या आप जानते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के लक्षण? पेट की छोटी सी समस्या बन सकती है जानलेवा!

Colorectal Cancer Symptoms: कोलोरेक्टल कैंसर कोलन या मलाशय में पनपना शुरू होता है, जो पाचन तंत्र का ही एक हिस्सा होता है.बता दें ये कैंसर अमेरिका में पुरुषों और महिलाओं दोनों में पाया जाने वाला तीसरा सबसे आम कैंसर है. सबसे डराने वाली बात ये है कि कोलोरेक्टल कैंसर में शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं. इसी कारण डॉक्टर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग या जिनके परिवार में कैंसर का इतिहास रहा हो उन्हें नियमित स्क्रीनिंग टेस्ट की सलाह देते हैं.

कोलोरेक्टल कैंसर के सबसे आम लक्षणों में से एक है आंत्रों में बदलाव. इसमें दस्त, कब्ज या मल की स्थिरता में बदलाव होने लगता है. अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की रिसर्च में बताया गया है कि पेट में अगर अक्सर दर्द रहने लगा हो, स्टूल में खून आने लगे तो ये बीमारी हो सकती है.

कोलोरेक्टल कैंसर का एक और लक्षण है अचानक कमजोरी बढ़ना. यह एनीमिया के कारण हो सकता है. अगर आपको खाना खाने के बाद भी हद से ज्यादा कमजोरी होने लग जाए तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. ये कोलोरेक्टल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं.

अचानक वजन कम होना भी कोलोरेक्टल कैंसर की ओर इशारा करता है. एक लक्षण यह भी है कि आपको हर समय भूख महसूस होगी. क्योंकि शरीर कैंसर से लड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगा रहा है. एक कारण ये भी होता है कि मलाशय में एक ट्यूमर बन जाता है, जो रुकावट का कारण बन सकता है. इसी के कारण खाने को पचने में मुश्किल होने लगती है.

कोलोरेक्टल कैंसर में कई बार आयरन की कमी भी होने लगती है. इस प्रकार का एनीमिया तब होता है जब शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त आयरन नहीं होता है. एक नजर में देखिए कोलोरेक्टल कैंसर के लक्षण.

Change in bowel habits such as diarrhea, constipation or a change in the consistency of the stool

Rectal bleeding or blood in the stool

Abdominal pain or cramping

Feeling of incomplete bowel movement

Fatigue or weakness

Unintentional weight loss

Iron deficiency anemia without any apparent cause

Narrow stools

Abdominal swelling