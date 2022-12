How to Prepare for IAS After 12th In Hindi: अगर आप 12वीं के बाद सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं.हालांकि आपको इस चीज के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है कि इसके लिए 12वीं के पहले या 12वीं के बाद कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है. इसको लेकर आपके मन में और भी बहुत से सवाल होंगे तो चलिए आज हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे.

आप किसी भी स्ट्रीम में 12वीं पास हो, इसके बाद आपको किसी अच्छे कॉलेज में स्नातक के लिए दाखिला लेना चाहिए . स्नातक में ऐसे विषयों का चयन करें.जिन्हें पढ़ने में आपकी रुची हो और जिसे आप लम्बें समय तक पढ़ पाएं.उन्हीं में से एक विषय पर आप अच्छी पकड़ बना लें . जिसे आप सिविल सर्विस में वैकल्पिक विषय के रुप में चुन सकें .

तीन चरणों में होती है सिविल सर्विस की परीक्षा

1.प्रारंभिक परीक्षा - इसमें दो पेपर होते हैं.पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होता है. जिसके आधार पर आप प्री परीक्षा पास करते हैं.दूसरा पेपर सीसैट का होता है.जिसमें आपको सिर्फ 33 फीसदी नंबर लाने होते हैं. दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है.

पहला पेपर -200 नंबर

दूसरा पेपर- 200 नंबर

2.मुख्य परीक्षा -इसमें नौ पेपर होते हैं. जिसमें पहला पेपर निबंध का होता है , चार पेपर सामान्य अध्ययन, दो पेपर वैकल्पिक विषय के होते हैं और एक पेपर हिन्दी का होता है.जिसमें आपको 33 फीसदी नंबर लाने होते हैं तथा एक पेपर अंग्रेजी का होता हैं. जिसमें भी आपको 33 फीसदी नंबर लाने होते हैं.

3.इंटरव्यू-साक्षात्कार

इसका विस्तार से सिलेबस आप upsc की बेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.तैयारी के लिए किन पुस्तकों का चयन करें.

इतिहास - 6 से 12वीं एनसीईआरटी,आधुनिक भारत विपिन चन्द्रा, मध्यकालीन भारत सतीश चन्द्रा, प्राचीन भारत रामशरण शर्मा .

राज्यव्यवस्था - 6 से 12वीं एनसीईआरटी, भारतीय राज्यव्यवस्था (लक्ष्मीकांत)

अर्थव्यवस्था - 6 से 12 वीं एनसीईआरटी, यूट्यूब पर से मृनाल सर के विडियो

विज्ञान-11वीं व 12वीं एनसीईआरटी

पर्यावरण- शंकर आईएएस बुक

करंट अफेयर्स - द हिन्दू न्यूज पेपर,कोई एक मैगज़ीन

भारतीय समाज की 11वीं व 12वीं एनसीईआरटी

इन किताबों को आप स्नातक की पढ़ाई के दौरान पढ़ लें. कम से कम तीन बार अवश्य पढ़े.जिस विषय को आपने स्नातक की पढ़ाई के दौरान चुना था. उस विषय को आप सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय के तौर पर रख सकते हैं.जिसका फायदा आपको सिविल सर्विस की तैयारी में मिल जाएगा . इसी विषय से आप परास्नातक कर सकते है और नेट या जेआरएफ के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.अगर आपका नेट या जेआरएफ हो जाता है तो आप किसी भी विश्वविधालय में नामांकन के योग्य हो जाएंगे और आप अपनी एकेडमिक की पढ़ाई जारी रख सकते हैं. इसके अलावा आपको सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा के लिए विस्तृत तैयारी के लिए अन्य पुस्तकों का अध्ययन करना होगा . जिन्हें आप अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ सकते हैं .