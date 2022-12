PPF Withdrawal Rule: इमरजेंसी में खाते से कैसे निकालें पीपीएफ का पैसा ? यहां जानें पूरी प्रोसेस

How To Withdraw PPF money In Hindi: अगर आप किसी समस्या में हैं और अपने पीपीएफ खाते के पैसे को उसकी मैच्योरिटी अवधि के बिना निकालना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आपात स्थिति में खाते से पीपीएफ का पैसा कैसे निकाला जा सकता है.