IAS नियाज खान बोले- ब्राह्मण देश की बहुमूल्य संपत्ति! उनका IQ लेवल सबसे ज्यादा...

आकाश द्विवेदी/भोपाल: देश में ब्राह्मणों को लेकर चल रही राजनीति के बीच मध्यप्रदेश के IAS नियाज खान ( IAS Niyaz Khan) का ट्वीट एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. नियाज ने ट्वीट कर लिखा है कि ब्राह्मणों (Brahmin) का IQ लेवल सबसे ज्यादा होता है. उनका सम्मान करना चाहिए. इस ट्वीट को करते हुए उन्होंने अपनी एक किताब का जिक्र भी किया है.

This book has been very useful for my book BRAHMIN THE GREAT which provided a window to peep into the true spirit of #Vedas. I'm surprised to see the great treasure of knowledge enshrined here. Thanks to ancient Brahmin sages, saints and rishis who carried those ahead as beacons pic.twitter.com/B9Ywn9QMcT

— Niyaz Khan (@saifasa) February 11, 2023