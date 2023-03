IND vs AUS Highlights: भारत ने नाथन लियोन के आगे टेके घुटने, ऑस्ट्रेलिया को मिला 76 रन का टारगेट

Ind Vs Aus indore test: भारत और ऑस्ट्रेलिया (india vs australia) के बीच तीसरा टेस्ट मैच इंदौर में खेला जा रहा है. मैच का दूसरा दिन खत्म हो गया है. दिन के साथ ही भारत की दूसरी पारी महज 163 रनों पर सिमट गई है. जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 76 रनों का टारगेट मिला. ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन के आगे टीम इंडिया ने घुटने टेक दिए. उन्होंने 8 विकेट चटकाए. भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन चेतेश्वर पुजारा ने बनाए. उन्होंने 59 रनों की पारी खेली.

इंदौर के होलकर स्टेडियम में गुरुवार को मेहमान टीम ने अपनी पहली पारी को 156/4 के स्कोर से आगे बढ़ाया. इसके बाद टीम ने अपने 6 विकेट महज 41 रन के अंदर ही गवां दिए. इस तरह ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 197 रनों पर सिमट गई.

Stumps on Day of the third #INDvAUS Test.@cheteshwar1 top-scores for #TeamIndia with a magnificent 59 (142)

We will be back with Day three action tomorrow as Australia need 76 runs in the final innings.

Scorecard - https://t.co/t0IGbs2qyj @mastercardindia pic.twitter.com/m0xdph0GeA

— BCCI (@BCCI) March 2, 2023