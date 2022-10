Ind vs pak: विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा, पाकिस्तान के खिलाफ लगाई रिकॉर्ड फिफ्टी

IND vs PAK Match T20 World Cup 2022 LIVE: वर्ल्ड कप का सुपर 12 मुकाबला भारत-पाकिस्तान के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया. सुपर 12 (Super-12) के मुकाबलों में दोनों ही टीमों का ये पहला मैच है. विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 82 रनों की पारी खेली. उन्होंने मैदान के हर तरफ स्ट्रोक लगाए और उनकी वजह से ही टीम इंडिया जीत हासिल करने में कामयाब हो पाई. वहीं हार्दिक पांड्या ने भी 40 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली.

ऐसा रहा आखिरी ओवर का रोमांच

पहली गेंद- नवाज की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या आउट

दूसरी गेंद- कार्तिक आए और उन्होंने एक रन लिया.

तीसरी गेंद- कोहली ने इस गेंद पर दो रन लिए

नो-बॉल- कोहली ने चौथी गेंद पर सिक्स मार दिया, पर ये गेंद नो-बॉल रही

वाइड बॉल- इसके बाद नवाज ने फिर वाइड बॉल डाली. नो बॉल बरकरार

पांचवी गेंद- कोहली बोल्ड, लेकिन फ्री हिट की वजह से आउट नहीं हुए. इस गेंद पर 3 रन आए

अगली गेंद फिर वाइड, स्कोर लेवल बराबर

छठवी गेंद- अश्विन ने मैच जिताया

For his stunning match-winning knock, @imVkohli bags the Player of the Match award.

Scorecard https://t.co/mc9usehEuY #TeamIndia | #T20WorldCup | #INDvPAK pic.twitter.com/xF7LfA4Od5

— BCCI (@BCCI) October 23, 2022