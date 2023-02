IND vs AUS 3rd Test: खुशखबरी! इंदौर में खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट, BCCI ने किया कंफर्म

India vs Australia 3rd Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट (india vs australia border gavaskar trophy 2023) मैच से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. बीसीसीआई ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि इस टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच इंदौर के होल्कर स्टेडियम (Indore holkar stadium) में खेला जाएगा. पहले ये मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाना तय था. अब इंदौर में 1 मार्च से 5 मार्च के बीच ये मैच खेला जाएगा.

दरअसल बीसीसीआई ने बताया है कि हिमाचल में खराब मौसम की वजह से मैदान में घास सही तरीके से नहीं आई हैं, और इसे पूरी तरह से आने में समय भी लगेगा. इस वजह से अब ये इंदौर में खेला जाएगा.

बीसीसीआई ने किया ट्वीट

NEWS - Venue for third Test of the @mastercardindia Australia tour of India for Border-Gavaskar Trophy shifted to Indore from Dharamsala. #INDvAUS

