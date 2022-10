Jashpur: प्रशासन की खुली पोल,सड़क पर सैकड़ों गड्ढे,बत्तखों को मिल गया स्वीमिंग पूल

संजीत यादव/जशपुर: आजकल इंटरनेट पर जानवरों के बहुत सारे वीडियो वायरल (A lot of animal videos are going viral on the internet) होते रहते हैं. जो लोगों को बहुत पसंद भी आते हैं. अब जिले के जर्जर सड़कों के गड्ढे में अब बत्तखों के तैरना का वीडियो (Video of ducks swimming is going viral) वायरल हो रहा है . ये वायरल वीडियो तपकरा लैलूंगा स्टेट हाइवे सड़क के सराईटोली गांव (Saraitoli village on Tapkara Lailunga State Highway road) के गड्ढों में बत्तखों के तैरना का है. बता दें कि इस वायरल वीडियो ने प्रशासन की पोल खोल दी है.

जशपुर में खराब सड़कों को लेकर आम जनता परेशान

दरअसल जशपुर जिले में खराब सड़कों (Bad roads in Jashpur district) को लेकर आम जनता परेशान हैं और लोग सोशल मीडिया पर खराब सड़कों का वीडियो डाल कर विरोध कर रहे हैं,लेकिन इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है. यह वीडियो पानी में बत्तखों के तैरने का है.आपको बता दें कि जिस पानी में बत्तखें तैर रहे हैं. वह किसी तालाब का नहीं, बल्कि सड़क के गड्ढों में भरा पानी है.

50 किलोमीटर की सड़क पर सैकड़ों गड्ढे

बता दें कि यह वायरल वीडियो लवाकेरा-लैलुंगा स्टेट हाईवे में सरईटोली अटल चौक के पास का है.50 किलोमीटर की इस सड़क पर ऐसे सैकड़ों गड्ढे बन गए हैं.जिन गड्ढों से किसी भी वाहन को पार कराने में वाहन चालक के पसीने छूट जाए.लवाकेरा से लैलुंगा जाने वाली सड़क की लंबाई 50 किमी है.रायगढ़ जिले के लैलुंगा (Lailunga of Raigad District) और जशपुर जिले के पत्थलगांव, कोतबा, बागबहार क्षेत्र (Pathalgaon, Kotba, Bagbahar area) के सैकड़ों लोग ओडिशा जाने के लिए इस सड़क का उपयोग करते हैं और इसकी हालत ये है.