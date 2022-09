Rewa News: रीवा का गजब का मामला! भाई की नौकरी के लिए युवक बना कलेक्टर

Man became Fake collector for Brother's job in Rewa: रीवा में एक युवक कलेक्टर बनकर MP ECOM मैनेजर को फोन किया और शिकायत पर अब वो सलाखों के पीछे पहुंच गया है. युवक भाई की नौकरी के लिए फोन पर कलेक्टर बना था.