Mandsaur News: रसोई बनाते समय सिलेंडर से भड़की आग, 25 झुलसे,अस्पताल में इलाज जारी

मनीष पुरोहित/मंदसौर: मध्यप्रदेश के मंदसौर में रसोई बनते समय अचानक सिलेंडर में आग भड़कने (Mandsaur 25 people were injured cylinder caught fire) से 25 लोग घायल हो गए. जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां सभी 25 लोगों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

Bharat Jodo Yatra पर विधानसभा अध्यक्ष बोले- कांग्रेस अखंड भारत के लिए काम करें तो होगा बेहतर

प्राप्त जानकारी के अनुसार दलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम बानीखेड़ी (Village Banikhedi of Dalauda police station area) में गोरनी के कार्यक्रम में रसोई बनाते समय सिलेंडर में आग लगने से 25 से ज्यादा लोग झुलस गए. जिसके बाद उन्हे अस्पताल लाया गया. फिलहाल इन घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

सिलेंडर में अचानक आग बढ़ गई

शांतिलाल दर्डिंग ने बताया कि गौरनी(मृतिका के मायके में शोक निवारण) के कार्यक्रम में आए मेहमानों के लिए खाना बना रहे थे. उसी दौरान एक सिलेंडर में अचानक आग बढ़ गई (cylinder caught fire suddenly). जिससे आसपास खड़े लोग झुलस गए. कुल 7 लोगों को जिला चिकित्सालय में लाया गया.बाकी का इलाज निजी चिकित्सालयों में चल रहा है.

Ujjain Latest News: अजब-गजब क्रिकेट टूर्नामेंट!मैन ऑफ द मैच को मिलेगा पेट्रोल,5 किलो चीनी.., जानें मामला

मेरा भाई जला हुआ था: घायल के परिजन

वहीं घायल के परिजन मनीष (Manish, the family of the injured) ने बताया कि समारोह में रसोई बना रहे थे. इसी दौरान आग लगने की सूचना मिली तो मैं मौके पर पहुंचा तो मेरा भाई जला हुआ था. जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सिलेंडर में दोबारा से आग भभक गई

घायल बसंती लाल ने बताया कि रसोई बनाते समय सिलेंडर में आग लगने की सूचना मिली. मैं मौके पर नहीं था, लेकिन मौके पर पहुंचा.तब तक सिलेंडर में दोबारा से आग भभक गई.जिसकी वजह से वहां खड़े लोग झुलस गए.