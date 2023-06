Odisha Train Accident: दुनियाभर से आईं संवेदनाएं, जानिए पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने क्या कहा?

Odisha Train Accident: नई दिल्ली/बालासोर। ओडिशा के बालासोर (Balasore) में हुए भीषण रेल हादसे से देश स्तब्ध है. घटना में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. 900 के करीब लोग घायल है. भारत में घटना को लेकर लोगों के मन में संवेदना है. वहीं इस हादसे को लेकर दुनिया भर में चर्चा है. ग्वोबल लीडर के साथ-साथ दुनिया भर के देशों से भारत को संवेदनाएं (Condolences Message) भेजे जा रहे हैं. कई देश के विदेश मंत्री तो कई के राष्ट्र प्रमुख ने घटना को लेकर शोक और संवेदना संदेश जारी किया है.

दुनियाभर से आईं संवेदनाएं

भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से कई देशों के प्रतिनिधी न चर्चा की है. इसके साथ ही कई देशों ने अलग-अलग माध्यमों से शोक संदेश जारी किया है. इसमें संयुक्त राष्ट्र, पाकिस्तान, नेपाल, ताइवान, तुर्की समेत कई देश शामिल हैं.

पाकिस्तानी पीएम ने किया ट्वीट

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Pakistan PM Shehbaz Sharif) ने ट्विट किया 'भारत में एक ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ. मैं इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना!'

Deeply saddened by the loss of hundreds of lives in a train accident in India. I extend my heartfelt condolences to the bereaved families who lost their loved ones in this tragedy. Prayers for speedy recovery of the injured. — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 3, 2023

यूरोपीय संघ से आई संवेदना

यूरोपीय संघ की मंत्री कैथरीन कॉलोना ने भी हादसे को लेकर शोक जताया. उन्होंने ट्वीट किया 'ओडिशा में आज हुए भीषण ट्रेन हादसे के बाद भारत के साथ गहरी एकजुटता. आज बालासोर के पास हुए भयानक रेल हादसे के बाद हमारे भारतीय मित्रों के प्रति हार्दिक संवेदना. हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवारों और रिश्तेदारों के साथ हैं'.

Profonde solidarité avec l’Inde après le terrible accident ferroviaire survenu ce jour dans l’Odisha.

Heartfelt condolences to our Indian friends after the terrible train accident near Balasore today. Our thoughts are with the families & relatives of the victims.@DrSJaishankar — Catherine Colonna (@MinColonna) June 2, 2023

ताइवान की मंत्री ने किया ट्वीट

ताइवान की मंत्री साई इंग वेन ने शोक जताते हुए कहा की 'मैं भारत में हुए रेल दुर्घटना पर सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूं. मैं पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं. मैं आशा करती हूं कि बचाव अभियान के दौरान सभी को बचाया जा सके.'

Praying for everyone affected by the train accident in India. I extend my heartfelt condolences to the victims and their families, and hope that rescue operations can save all those in need. — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) June 3, 2023

नेपाल के पीएम ने जताया शोक

नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड दहल ने ट्वीट करते हुए कहा 'मैं आज भारत के ओडिशा में एक ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों लोगों की मौत से दुखी हूं. मैं प्रधान मंत्री मोदी और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.'

I'm saddened by the loss of dozens of lives in a train accident in Odisha, India today. I extend deep condolences to Prime Minister Shri @narendramodi Ji, Government, and the bereaved families at this hour of grief. — PMO Nepal (@PM_nepal_) June 3, 2023

​संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष का संदेश

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने ट्रेन हादसे को लेकर दुख जताया है और पीड़ित परिवारों को लेकर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने लिखा भारत के ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है. मेरी प्रार्थना पीड़ितों, उनके परिवारों और आपातकालीन सेवाओं के साथ हैं.

I’m deeply saddened to hear the news of the train crash in Odisha, India. My thoughts and prayers are with the victims, their families and with the emergency services. Heartfelt condolences to the people and the Government of India.@narendramodi @DrSJaishankar @IndiaUNNewYork — UN GA President (@UN_PGA) June 2, 2023

अमेरिकी राजदूत का संदेश

भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी ने अमेरिका की तरफ से शोक व्यक्त किया है. एरिक गार्सेटी ने लिखा 'भारत में अमेरिकी मिशन की ओर से मैं उन लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बालासोर में दुखद रेल दुर्घटना में अपनी जान गंवाई. दुख की इस घड़ी में हम भारत और ओडिशा के लोगों के साथ खड़े हैं.'

On behalf of the U.S. Mission in India, I extend our deepest condolences to the families of those who lost their lives in the tragic train accident in Balasore. We stand with India and the people of Odisha in this time of grief. — U.S. Ambassador Eric Garcetti (@USAmbIndia) June 3, 2023

तुर्की विदेश मंत्रालय का बयान

तुर्की सरकार के विदेश मंत्रालय ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है.

सेंट-मिशेल-डी-मॉरिएन ट्रेन हादसा

ओडिशा ट्रेन हादसा भारत की सबसे बड़े ट्रेन हादसों में से एक माना जा रहा है. लेकिन, दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेन हादसा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था. बताया जा रहा है कि 1914 से 1918 के बीच हुए हादसे में (सेंट-मिशेल-डी-मॉरिएन ट्रेन हादसे) में करीब 1000 लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे में फ्रांस के सैनिक की मौत हो गई थी. सभी सैनिक युद्ध के बाद छुट्टियां मनाने इटली जा रहे थे.

