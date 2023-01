MP में IAS अफसरों के तबादले पर सियासत,कांग्रेस इसलिए करेगी चुनाव आयोग से शिकायत

MP Politics On Transfer of IAS Officers: मध्य प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) द्वारा कई अफसरों और कलेक्टरों का तबादला कल किया गया था. प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर राज्य में सियासत शुरू हो गई है.कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनावी साल में सरकार ने अफसरों को मनपसंद पोस्टिंग दी. साथ ही कहा है कि प्रदेश में तबादला उद्योग चल रहा है.वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने निशाना साधा.

सरकार चुनावी जमावट में जुट गई है:कांग्रेस

कई जिलों के कलेक्टर और सीनियर आईएएस अफसरों के तबादले को लेकर विपक्ष ने ऐतराज जताया है.कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार चुनावी जमावट में जुट गई है. पीसीसी उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया ने कहा कि चहेते अफसरों को पोस्टिंग दी जा रही है. कुछ अफसर जिन्हें पिछले चुनाव हटाया उन्हें पदस्थ किया जा रहा है. हम पर आरोप लगाने वाले खुद तबादला उद्योग चला रहे हैं. चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे.

कांग्रेस भ्रम न फैलाएं

वहीं विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने कांग्रेस पर ही हमला बोला है. भाजपा के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी ने आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो जैसा करता है.उसको वैसा ही नजर आता है.मप्र में प्रशासन को प्रशासनिक रूप से मजबूत करने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है,कांग्रेस भ्रम न फैलाएं!

MP विधानसभा चुनाव से पहले BJP में बागियों की वापसी, इस निर्दलीय महापौर ने पार्टी में की एंट्री

बता दें कि कल रात मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (Administrative Surgery) किया गया है. रविवार देर रात सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी एक आदेश में बड़ी संख्या में राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले (MP IAS Transfer List) किए गए हैं. इसमें 11 सीनियर IAS अधिकारी शामिल हैं.

रिपोर्ट: प्रमोद शर्मा (भोपाल)