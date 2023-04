Viral Video: रवींद्र जडेजा ने बचाई अंपायर की जान! पकड़ा ऐसा कैच देखते रह गए खिलाड़ी

Ravindra Jadeja catch: चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) किस स्तर के खिलाड़ी हैं, ये आज किसी से छिपा नही हैं. उनकी फील्डिंग तो दुनियाभर में टॉप क्लास है ही. इसका उदाहरण उन्होंने आज चेन्नई और मुंबई (Csk Vs MI) मैच के दौरान दिया.

दरअसल मुंबई की पारी में नौवें ओवर के दौरान जब कैमरून ग्रीन बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने बहुत तेज शॉट मारा. शॉट की ताकत इतनी तेज थी कि अंपायर तक जमीन पर लेट गए. हालांकि अंपायर की खुशकिस्मती थी कि जडेजा ने उनकी जान बचा ली.

जडेजा ने लिया कैच

वीडियो में आप देख सकते है कि ग्रीन ने ब्लाइंड शॉट खेला था, लेकिन जडेजा ने हिम्मत दिखाते हुए अपने हाथों में कैच चिपका ही लिया..कैमरून ग्रीन (12) दूसरे मैच में सस्ते में निपट गए.

Sensational catch @imjadeja grabs a RIPPER off his own bowling!

Follow the match https://t.co/rSxD0lf5zJ#TATAIPL | #MIvCSK pic.twitter.com/HjnXep6tXF

— IndianPremierLeague (@IPL) April 8, 2023