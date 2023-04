Rules Changing 1st May: 1 मई से बदलेंगे ये 5 बड़े नियम, सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा असर

New Rule From 1 May 2023: अप्रैल का महीने खत्म होने में सिर्फ एक दिन का समय बचा है. 1 मई से (Changes From 1 May) आम जनता के लिए कई तरह के नए नियम लागू हो जाएंगे. ऐसे में आपको मई आने से पहले इन नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए. क्योंकि इसका सीधा असर आपके दैनिक जीवन पर पड़ेगा.

बता दें कि इसमें इसमें बैंकिग (Banking), गैस सिलेंडर (LPG Cylinder), कोरान वैक्सीनेशन (Covid Vaccination) से जुडे़ कई तरह के नियम शामिल हैं, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा तो आप इन सभी नियमों को जरूर जान लें-

1. CNG-PNG की कीमतों में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को या पहले हफ्ते में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव होता है. बड़े शहर जैसे मुंबई और दिल्ली में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव आमतौर पर पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा प्रति माह के शुरुआती हफ्ते में किया जाता है. उम्मीद की जा रही है कि इसकी कीमतों में बदलाव होगा.

2. GST के नियम

बता दें कि जीएसटी के नियमों में बदलाव हुआ है और नए नियम 1 मई 2023 से लागू होंगे. नए नियम के मुताबिक किसी भी लेन-देन की रसीद 7 दिनों के अंदर इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करवाना अनिवार्य होगा. हालांकि ये नियम 100 करोड़ रुपये या ज्यादा वाली कंपनियों के है.

3. गैस सिलेंडर के दाम

हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव होता है. अप्रैल में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम कम किए गए थे. लेकिन अब देखना होगा कि गैस सिलेंडर के दामों में बढ़त होती है या फिर दाम घटाए जाते हैं.

4. बैकों में छुट्टी

अगर आपको बैंक से संबंधित कोई काम है तो उसे आप अभी फटाफट निपटा लें. कई महीनों में बैंकों में 12 दिन की छुट्टियां है. हालांकि नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग से आप काम आसानी से निपटा सकते हैं.

5. ATM से पैसा निकालने पर लगेगा चार्ज

यदि आप पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट होल्डर हैं, और आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको 1 मई 2023 से अतिरिक्त शुल्क देने की जरूरत होगी. यह अतिरिक्त शुल्क आपके ATM लेनदेन के लिए GST के साथ लागू होगा.