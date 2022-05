Akshaya Tritiya 3 may 2022: आज है अक्षय तृतीया, जानिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Akshaya Tritiya 3 may 2022: हिंदू धर्म में आज यानी अक्षय तृतीया के दिन का विशेष महत्व है. इस दिन लोग बिना मुहूर्त दिखाए कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं. आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन किस तरह से करनी चाहिए पूजा और किन वस्तुओं का करना चाहिए दान ?