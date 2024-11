नमाज पढ़ रहे युवक के साथ पाक आर्मी ने किया ऐसा गंदा काम, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे हैरान

Trending Viral Video: खुद को इस्लामिक राष्ट्र कहने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं हैं. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो पाकिस्तान का है. वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पाक आर्मी नमाज पढ़ रहे युवक के साथ बर्बरता से पेश आ रही है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है.

दरअसल, कथित तौर पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि एक युवक कंटेनर पर बैठकर नमाज पढ़ रहा है. तभी पाकिस्तानी आर्मी के जवान वहां पहुंचते हैं और युवक को धक्का दे देते हैं. जिससे युवक नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है.

देखिए वीडियो

Pakistani Army Official Pushed-off the protestor while he's on the top of the Containers pic.twitter.com/JE94cuRL2A

आप वायरल हो रहे इस वीडियो में देख सकते हैं कि खुले आसमान में एक साथ बहुत सारे कंटेंनर रखे हुए हैं. इसी में एक के ऊपर एक करके रखे हुए कंटेनर पर एक शख्स दोनों हाथ इस तरह फैलाए हुए है. जिसको लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि युवक नमाज पढ़ रहा है. तभी उसके पास 2 से 3 सेना के जवान पहुंचते हैं. फिर एक आर्मी का जवान दुआ की मुद्रा में बैठे शख्स को तीन कंटेनरों के ऊपर से धक्का मार देता है, जिसके बाद शख्स कंटेनर से नीच गिर जाता है.

पीटीआई ने शेयर किया वीडियो

वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर कथित तौर पर दावा किया जा रहा है कि यहां लोग इमरान खान की रिहाई के लिए वहां प्रदर्शन करने इकट्ठा हुए थे. इसी दौरान नमाजी को धक्का देकर कंटेनर से नीचे गिराया जाता है. वायरल हो रहे इस वीडियो को PTI पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से भी शेयर किया गया है. जिसके बाद से पुष्टि की जा रही है कि ये वीडियो पाकिस्तान का ही है. हालांकि, जी मीडिया इस वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

An innocent, unarmed protester was seen praying on a container when an armed paramilitary officer brutally pushed him off from a height equivalent to three stories. It remains unclear if he survived the fall. This horrifying act shows the sheer brutality and fascism of this… pic.twitter.com/gljC6W941D

— PTI (@PTIofficial) November 26, 2024